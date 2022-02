Steinwurf auf Sanitäterin nach Demo: Polizei sucht weiter Verdächtigen

Plus Eine Sanitäterin ist nach einer Corona-Demo in Augsburg beschimpft und attackiert worden. Seither ermittelt die Polizei, hat aber noch keinen konkreten Verdacht.

Nach einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in der Augsburger Innenstadt war es Ende Januar zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Mann soll Angaben zufolge eine Sanitäterin des Rotes Kreuzes beschimpft und ihr einen Stein gegen den Kopf geworfen haben. Ein Polizeisprecher bestätigte damals auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittle. An dem Samstag waren bis zu 4000 Demonstranten durch die Augsburger Innenstadt gezogen, um gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht zu protestieren. Eine 20-jährige Sanitäterin habe an dem Abend ihr Auto gegen 19.15 Uhr auf dem Plärrergelände geparkt, weil sie für den ehrenamtlichen Sanitätsdienst bei einem Eishockeyspiel im Curt-Frenzel-Stadion eingeteilt gewesen war, die Woodstocks Augsburg spielten in der Bezirksliga gegen Türkheim.