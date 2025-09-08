Streit im Straßenverkehr eskaliert: Polizei sucht unbekannten Schläger

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Amagasaki-Allee ist es am Sonntag gekommen. „Ein 20-jähriger Mann verletzte sich dabei leicht“, berichtet die Polizei. Den Angaben der Polizei zufolge waren gegen 18 Uhr der 20-Jährige und ein 23-Jähriger auf der Amagasaki-Allee in Richtung Lechhausen unterwegs gewesen. „Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer überholte die beiden und schnitt dabei den 20-Jährigen“, so die Polizei. Der 20-Jährige geriet darüber mit dem Unbekannten in Streit. „Der Unbekannte schlug den 20-Jährigen ins Gesicht und flüchtete anschließend“, heißt es weiter. Nach Informationen der Polizei soll der Verdächtige etwa 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er war demnach von kräftiger Statur und hatte ein „südländisches Erscheinungsbild“, eine Glatze, keinen Bart. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine auffällige Kette und eine lange schwarze Hose. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der 0821/323-2310. (jaka)

