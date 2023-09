Streit um Ruhestörung: Mann wird durch Machete verletzt

Weil er sich durch Lärm belästigt fühlt, geht ein 43-Jähriger in Augsburg mit einer Machete auf die Straße. Beim anschließenden Handgemenge gibt es einen Verletzten.

In der Schißlerstraße ist es am Samstag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. "Hierbei wurde eine der Personen mit einer Machete verletzt", berichtet die Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge waren gegen 2.30 Uhr mehrere Personen in der Straße in Streit geraten. Ein 43-jähriger Anwohner "fühlte sich durch den Lärm belästigt und begab sich mit einer Machete nach draußen", so die Polizei weiter. Offenbar eskalierte die Situation dann, zwischen den Beteiligten sei es "zu gegenseitigen Körperverletzungen" gekommen. Unter anderem wurde ein 28-Jähriger hierbei durch die Machete schwer an der Hand verletzt, der 43-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Vieles an dem Vorfall scheint noch unklar, die Polizei versucht nun, den genauen Tathergang zu klären. Die Polizei ermittelt unter anderem gegen den 43-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter 0821-323-2510 zu melden. (jaka)