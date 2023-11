Streit vor Lokal in Ludwigstraße führt zu Polizeieinsatz

Ein renitenter Nachtschwärmer hat die Polizei in der Augsburger Innenstadt auf den Plan gerufen. Es war Alkohol im Spiel.

Zu einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Ludwigstraße in der Augsburger Innenstadt ist es am Freitagabend gegen 21 Uhr gekommen.

Nach Angaben der Polizei wurde ein stark alkoholisierter 33-Jähriger gebeten, das Lokal zu verlassen. Davor kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, weshalb die Polizei verständigt wurde. Bei der Klärung des Sachverhaltes zeigte sich der alkoholisierte Mann unkooperativ und beleidigte die Beamten, heißt es im Polizeibericht.

Die Einsatzkräfte nahmen ihn deshalb in Gewahrsam. Auf den Weg in den Polizeiarrest leistete der Mann Widerstand. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (ina)