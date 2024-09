Streit zwischen Jugendlichen an Haltestelle eskaliert

Am Freitagfrüh sind in der Eserwallstraße in der Augsburger Innenstadt ein 15-Jähriger und ein bislang unbekannter Jugendlicher in Streit geraten. Am Ende schlug der Unbekannte den 15-Jährigen, so die Ermittlungen.

Wie die Polizei berichtet, standen die beiden Jugendlichen gegen 7.30 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle. Hierbei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren weiterem Verlauf der Unbekannte den 15-Jährigen schlug. Dieser wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt die Polizei unter 0821/323-2110 entgegen. (nist)