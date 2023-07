Augsburg-Innenstadt

14:39 Uhr

Streit zwischen zwei Männern eskaliert: 28-Jähriger muss ins Krankenhaus

Eine Schlägerei in der Innenstadt beschäftigt die Polizei in Augsburg.

Artikel anhören Shape

Ein Streit zwischen zwei Männern in Augsburg ist am Sonntagabend eskaliert. Die Folge: Beide Kontrahenten wurden verletzt, einer von ihnen musste in eine Klinik.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 28-Jährigen ist es am Sonntag in der Holzbachstraße gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde der 20-Jährige hierbei leicht verletzt und der 28-Jährige erheblich verletzt. Den Angaben zufolge hatten sich die beiden Männer gegen 21.45 zunächst verbal gestritten. Dabei blieb es allerdings nicht. Laut Polizei schlug der 28-Jährige den 20-Jährigen, woraufhin dieser seinen Kontrahenten mit einer Gürteltasche attackierte und auch auf ihn eintrat. Der 28-Jährige erlitt dabei mehrere Platzwunden im Gesicht und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. (jaka)

Themen folgen