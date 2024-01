Täter beschmieren Kirchengebäude und Haustür von Einfamilienhaus

Zwei Fälle von Sachbeschädigung beschäftigen die Polizei in Augsburg. Es geht um Schmierereien.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 16 und 19.30 Uhr die Rückseite eines Kirchengebäudes in der Simpertstraße beschmiert. "Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro", berichtet die Polizei. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es im Zeitraum zwischen Montag, 11 Uhr, und Dienstag, 13.15 Uhr. "Hier beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Haustüre eines Einfamilienhauses in der Kohlstattstraße" in Inningen, so die Polizei. Es entstand dabei ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Ermittler bitten Zeugen, die in beiden Fällen Hinweise geben können, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. (jaka)