Täter scheitern bei Einbruch und richten Sachschaden an

Ein versuchter Einbruch in ein Büro in der Innenstadt von Augsburg beschäftigt die Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Unbekannte Täter haben am Dienstag versucht, im Zeitraum zwischen 18 und 19.30 Uhr gewaltsam in ein Büro in der Hermanstraße einzudringen. "Dies gelang jedoch nicht", heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass auch ein Einzeltäter infrage kommt. Es entstand beim Einbruchsversuch ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)