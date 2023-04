Augsburg-Innenstadt

Täter scheitert bei Einbruch in Gaststätte

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs in eine Gaststätte in Augsburg.

Unbekannte Einbrecher wollen in ein Lokal in Augsburg eindringen. Das gelingt ihnen nicht, doch sie richten einiges an Sachschaden an.

Ein oder mehrere Täter haben am Mittwoch gegen 5 Uhr morgens versucht, in ein Lokal in der Viktoriastraße einzubrechen. Es gelang ihnen aber nach Polizeiangaben nicht, in das Gebäude zu gelangen. Es entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)

