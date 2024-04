Trio raubt Jacke von 14-Jährigen

Ein Jugendlicher wird in der Innenstadt von Augsburg von bislang unbekannten Tätern attackiert und beraubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstag einen 14-Jährigen in der Bürgermeister-Fischer-Straße angegriffen und seine Jacke gestohlen. "Der 14-Jährige wurde dabei leicht verletzt", berichtet die Polizei. Den Angaben zufolge hatten die Täter den Jugendlichen gegen 18 Uhr vor einem Supermarkt angesprochen. "Im weiteren Verlauf bedrohten sie den 14-Jährigen und forderten die Herausgabe seiner Jacke", so die Polizei. Als der 14-Jährige dies verweigerte, schlug ihm einer der Unbekannten in Gesicht. Daraufhin händigte der 14-Jährige die Jacke aus. Die drei bislang Unbekannten flüchteten. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)