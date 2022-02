Unbekannte Gruppe wirft von Parkhaus aus mit Eiern auf Frau

Eine Gruppe soll in vergangenen Tagen Passanten am Willy-Brandt-Platz mit Eiern beworfen haben. Möglicherweise handelt es sich bei den Tätern um Jugendliche.

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 12.20 Uhr rohe Eier vom obersten Parkdeck eines Parkhauses am Willy-Brandt-Platz auf eine 19-jährige Frau geworfen. Die Polizei berichtet, dass die Frau gerade zu Fuß unterwegs war, als sie von einem rohen Ei getroffen wurde, "ein weiteres ging auf ihrer Handtasche zu Bruch". Die 19-Jährige wurde durch das aus großer Höhe herabgeworfene Ei leicht verletzt. Bereits am Vortag war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Passanten beobachteten demnach bereits am Dienstag eine Gruppe Jugendlicher, die rohe Eier vom selben Parkdeck herabwarfen. Bei diesem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Polizei bittet Geschädigte und Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2710 zu melden. (jaka)