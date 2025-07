Unbekannte sollen auf Fußgänger eingeschlagen haben

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 27-Jährigen soll es am Samstag in der Heilig-Kreuz-Straße gekommen sein. Den Angaben der Polizei zufolge war der 27-Jährige gegen 0.45 Uhr zu Fuß unterwegs gewesen. „Hierbei griffen ihn die beiden bislang Unbekannten offenbar an und schlugen ihn“, so die Polizei. Infolgedessen stürzte der 27-Jährige. Als sich Zeugen der Situation näherten, flohen die beiden Unbekannten in Richtung Staatstheater. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (jaka)

