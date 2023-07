Unbekannte Täter attackieren Jugendlichen auf offener Straße

Passanten in Augsburg schreiten ein, als sie beobachten, wie ein 14-Jähriger von mehreren Tätern geschlagen wird. Nun ermittelt die Polizei - und bittet um Zeugenhinweise.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntag einen 14-Jährigen in der Straße An der Blauen Kappe attackiert. "Der 14-Jährige wurde dabei leicht verletzt", berichtet die Polizei. Den Angaben zufolge verständigten Passanten gegen 22.30 Uhr die Polizei, als sie beobachteten, wie mindestens zwei bislang unbekannte Täter auf den 14-Jährigen einschlugen. Die Passanten eilten dem Mann zu Hilfe. Daraufhin flüchteten die zwei Täter zusammen mit anderen anwesenden Jugendlichen. Der 14-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2110 um Hinweise. (jaka)