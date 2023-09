Unbekannte Täter rauben Passanten aus

In der Nähe des Kongresses am Park wird ein 24-Jähriger von drei bislang unbekannten Männern attackiert. Von einem Täter liegt eine Beschreibung vor.

Drei bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Samstag einen 24-Jährigen in der Gögginger Straße ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 0.30 Uhr zu Fuß stadtauswärts unterwegs, als ihn drei bislang unbekannte Männer am Kongress am Park beleidigten und auch körperlich attackierten. "Hierbei wurde der 24-Jährige leicht verletzt", heißt es von den Ermittlern. Die drei Täter sollen dem Mann verschiedene Gegenstände gestohlen haben und anschließend durch die naheliegende Unterführung geflohen sein. Nach Angaben der Polizei soll einer der drei Unbekannten gut 1,70 Meter groß und etwa 18 Jahre alt sein. Er hatte eine athletische Figur, trug kurze Haare und eine dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)