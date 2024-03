Unbekannte Täter stehlen und beschädigen Roller

Eine Reihe von ähnlichen Diebstahlsdelikten im Bereich der Innenstadt von Augsburg beschäftigt die Polizei. Die Täter stahlen Roller und beschädigten sie beim Versuch des Diebstahls.

Im Zeitraum von Freitag bis Samstag hat es mehrere Diebstahlsdelikte im Innenstadtbereich gegeben. Nach Angaben der Polizei versuchten etwa ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, einen Roller in der Fritz-Koelle-Straße zu entwenden. Passanten fanden den Roller beschädigt in einem Gebüsch und verständigten die Polizei. Zwei weitere Roller wurden im Zeitraum von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, in der Eichendorffstraße gestohlen. "Die Besitzer hatten ihre Roller am Freitagabend im Hof und im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses abgestellt", teilt die Polizei mit. Am nächsten Morgen stellten beide Halter den Diebstahl ihres Kleinkraftrads fest. Einer der Roller wurde beschädigt in der unmittelbaren Umgebung an einem Spielplatz entdeckt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-2710 Hinweise entgegen. (jaka)