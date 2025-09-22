Icon Menü
Augsburg-Innenstadt: Unbekannte Vandalen demolieren Klavier von „Play Me, Augsburg“

Augsburg-Innenstadt

Unbekannte Vandalen demolieren Klavier von „Play Me, Augsburg“

Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen einer Sachbeschädigung im Bereich der Innenstadt. Die Ermittler suchen nach Zeugen und den unbekannten Tätern.
    Am Fuggerplatz in Augsburg wurde ein Klavier beschädigt. Die Polizei ermittelt.
    Am Fuggerplatz in Augsburg wurde ein Klavier beschädigt. Die Polizei ermittelt. Foto: Marcus Merk (Archiv)

    Bislang unbekannte Täter haben am Samstag ein Klavier der Aktion „Play Me, Augsburg“ am Fuggerplatz demoliert. Nach Auskunft der Polizei bemerkten Beamte einer Streife gegen 22 Uhr das stark beschädigte Klavier. Der Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt, berichtet die Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (jaka)

