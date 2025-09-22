Unbekannte Vandalen demolieren Klavier von „Play Me, Augsburg“

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag ein Klavier der Aktion „Play Me, Augsburg“ am Fuggerplatz demoliert. Nach Auskunft der Polizei bemerkten Beamte einer Streife gegen 22 Uhr das stark beschädigte Klavier. Der Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt, berichtet die Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (jaka)

