Unbekannter beschädigt Auto in Tiefgarage

Ein unbekannter Autofahrer hat im Kolping-Parkhaus im Domviertel einen Pkw angefahren und einen beträchtlichen Schaden verursacht.





Ein blauer Opel Corsa wurde von einem Unbekannten im Kolping Parkhaus in der Augsburger Jesuitengasse angefahren und beschädigt.

Eine 55-Jährige parkte ihr Auto am Dienstag in der Zeit von 7.50 bis 16.30 Uhr im zweiten Untergeschoss des Parkhauses der Kolping-Akademie. Als die Frau zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Der Sachschaden wird mit 4500 Euro beziffert, berichtet die Polizei.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei unter 0821/323-2110 entgegen. (ina)