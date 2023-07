Unbekannter Dieb stiehlt Fahrrad

Ein bislang unbekannter Täter hat ein Fahrrad in Augsburg gestohlen - und das dazugehörige Fahrradschloss gleich mit. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat vergangene Woche ein abgesperrtes Fahrrad in der Biermannstraße gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Den Angaben der Beamten zufolge stellte eine 48-Jährige am Mittwoch ihr Fahrrad gegen 15 Uhr in der Straße auf Höhe der Hausnummer 16 ab und schloss es ab. In der Nacht auf Freitag bemerkte die Besitzerin demnach, dass ihr Fahrrad samt Fahrradschloss gestohlen worden war. "Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes McKenzie im Wert von mehreren hundert Euro", so die Polizei, die nun Zeugen des Diebstahls bittet, sich unter 0821/323-2110 zu melden. (jaka)