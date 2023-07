Unbekannter Mann belästigt mehrere Frauen in Tram und Uni-Mensa

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag mehrere Frauen in Augsburg bedrängt. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und veröffentlicht eine Personenbeschreibung.

Mehrere Frauen sind am Montag in der Straßenbahn und in der Mensa der Uni Augsburg von einem bislang unbekannten Täter durch Berührungen und eindeutige Gesten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 23-jährige Frau gegen 17.20 Uhr an der Haltestelle Rotes Tor in die Straßenbahnlinie 2 Richtung Augsburg West zugestiegen. "Kurze Zeit darauf setzte sich ein unbekannter Mann neben sie und suchte vehement Blickkontakt", heißt es von den Ermittlern. Der Mann sprach die 23-Jährige den Angaben zufolge auf Englisch an und berührte ihren Oberschenkel. "Auch griff sich der Mann oberhalb seiner Bekleidung an seinen Intimbereich und führte entsprechende Gesten aus." Die Frau forderte den Mann auf, die Tram zu verlassen, und animierte auch anwesende Fahrgäste, ihr zu helfen. Der Mann verließ daraufhin die Straßenbahn.

Zu einem ähnlichen Vorfall war es laut Polizei bereits gegen 13.30 Uhr an der Haltestelle Königsplatz gekommen und zuvor gegen 11.30 Uhr in der Mensa der Uni Augsburg. "Auch hier wurde Frauen aufdringlich auf Englisch angesprochen und mit sexuellem Hintergrund belästigt", so die Polizei, die vermutet, dass der gleiche Täter verantwortlich gewesen sein könnte.

Die Frauen beschrieben ihn wie folgt: Er soll etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein, hatte ein skandinavisches Erscheinungsbild, hellbraune, gelockte, Haare, die bis über die Ohren reichen, und einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit Sportbekleidung, einem hellen T-Shirt und weißen Badelatschen. Insgesamt sei seine Gesamterscheinung ungepflegt gewesen, heißt es. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und bittet unter der 0821/323-2710 um Hinweise. (jaka)