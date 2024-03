Unbekannter Mann entblößt sich vor Frau in Straßenbahn

Ein Fall von Exhibitionismus beschäftigt die Polizei in Augsburg. Der Fall ereignete sich in einer Tram der Linie 2.

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Freitag vor einer Frau in einer Straßenbahn der Linie 2 entblößt. Den Angaben der Polizei zufolge bemerkte die Frau gegen 18 Uhr, wie sich an Mann in der Straßenbahn entkleidete und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 35 Jahre alt, dünn und 1,75 Meter groß sein, hatte einen leichten Bart und "trug einen Pulli, Hose und Mütze in unbekannter Farbe", so die Polizei, die unter der Telefonnummer 0821/323-3821 um Hinweise bittet. (jaka)