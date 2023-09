Unbekannter Täter greift Mann auf dem Plärrer an

Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung auf dem Plärrer in Augsburg. Ein 23-Jähriger wurde attackiert und musste ins Krankenhaus.

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Freitag auf dem Plärrer einen 23-Jährigen verletzt. Der Polizei zufolge griff der Mann den 23-Jährigen gegen 22.45 Uhr offenbar im Bereich der Toiletten vor dem Binswanger-Zelt an. "Ein Zeuge bemerkte dies und kam dem 23-Jährigen zu Hilfe, woraufhin der bislang unbekannte Täter flüchtete", heißt es von den Ermittlern. Der 23-Jährige wurde vor Ort auf der Rettungswache am Plärrer versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes und nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-2110 Hinweise entgegen. (jaka)