Unbekannter Täter stehlen Wahlplakate und werfen sie in den Holzbach

Die Polizei ermittelt gegen einen oder mehrere bislang unbekannte Täter, die gut 15 Wahlplakate in einem unbeaufsichtigten Moment mitnahmen

Unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 19.30 Uhr mehrere Wahlplakate in der Holzbachstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatten zwei Wahlkampfheler einen mit Wahlplakaten beladenen Anhänger in der Straße abgestellt. Als die Personen "nach kurzer Zeit wiederkamen, bemerkten sie das Fehlen von etwa fünfzehn offen auf dem Anhänger liegender Wahlplakate", so die Polizei. Die Wahlplakate wurden schließlich im Wehr des Kraftwerkes an der Wertachstraße gefunden. "Offensichtlich hat ein unbekannter die kurzzeitige Abwesenheit der Mitarbeiter genutzt, um die Plakate zu entwenden und in den angrenzenden Holzbach zu werfen", so die Polizei, die Zeugen bittet, sich unter 0821/323-2710 zu melden. (jaka)