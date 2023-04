Unbekannter versucht, Lagerfeuer in Schule zu entzünden

Ein bislang unbekannter Täter dringt in ein Schulgebäude in Augsburg ein und versucht, ein Feuer zu entzünden. Die Polizei spricht von einem "Mini-Lagerfeuer".

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagmorgen in ein Schulgebäude in der Rote-Torwall-Straße eingedrungen und hat dort offenbar versucht, ein kleines Feuer zu legen. Der Polizei zufolge verschaffte sich der Täter in der Zeit von 0.45 Uhr bis 6 Uhr über ein Baugerüst gewaltsam Zugang zum dritten Stock des Schulgebäudes. "Dort versuchte er, ein kleines Feuer zu entzünden", so die Polizei. Nachdem der Rauchmelder auslöste, flüchtete der bislang unbekannte Täter. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun aufgrund Hausfriedensbruchs und versuchter Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)