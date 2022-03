Uneinsichtiger Eishockey-Fan verbringt Nacht im Arrest

Verweigerung auf der ganzen Linie: Ein Besuch im Eisstadion endete für einen Fan wegen Wiederstands, Beleidigung und Bedrohung im Arrest.

Betrunken auf dem Boden bei den Bussen sitzend, endete ein Stadionbesuch am Dienstag gegen 21.15 Uhr für einen Fan im Gewahrsam. Er war nach Informationen der Polizei Sicherheitsdienstmitarbeitern in der Senkelbachstraße aufgefallen, die schließlich Einsatzkräfte zu Hilfe rufen mussten. Der offensichtlich unverletzte, aber angeschlagene 56-Jährige wollte sich partout nicht untersuchen lassen. Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes forderten daraufhin Unterstützung bei der Polizei an.

Betrunkener bläst nicht ins Röhrchen

Doch auch die Beamten bissen auf Granit. Zwar sei er unverletzt gewesen, habe sich aber zunehmend aggressiv verhalten. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Mann unkooperativ und verweigerte einen Atemalkoholtest. Die Polizisten bestellten dem Mann daraufhin ein Taxi, das ihn nach Hause bringen sollte. Das hierfür benötigte Geld hätte er dabei gehabt. Doch schon nach einer halben Stunde sei der Taxifahrer samt derangiertem Fahrgast wieder da gewesen, so die Polizei.

Denn obwohl - wie vorher geprüft - liquide, habe der Mann seine Fahrt nicht bezahlen wollen. Der Taxifahrer brachte ihn deshalb zu den Polizeibeamten zurück. Da der Mann völlig uneinsichtig und aggressiv war, nahmen ihn diese in Gewahrsam, um weiteren Ärger zu verhindern. Um ihn in den Dienstwagen zu verfrachten, mussten sie den um sich schlagenden Mann sogar fixieren. Unter wüstem Protest und Beleidigungen brachten sie ihn in eine Arrestzelle. Zudem erwarten ihn nach Ausnüchterung Anzeigen wegen Leistungskreditbetrugs, Widerstand, Beleidigung und Bedrohung. (sil)