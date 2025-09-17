Icon Menü
Unfall am Klinkerberg: 20-Jähriger zu schnell mit Motorrad unterwegs

Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einer Karambolage in der Innenstadt gegen einen jungen Mann, der mit seinem Motorrad einen Radfahrer erfasste.
    Bei dem Unfall wurden der 20-Jährige sowie der Radfahrer verletzt, berichtet die Polizei in Augsburg.
    Bei dem Unfall wurden der 20-Jährige sowie der Radfahrer verletzt, berichtet die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein 20-jähriger Motorradfahrer hat am Dienstag am Klinkerberg einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 21.20 Uhr mit wohl deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er in einer Kurve beim Klinkerberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei erfasste er einen 35-jährigen Radfahrer. „Der 20-Jährige und der 35-Jährige verletzten sich bei dem Unfall und wurden in ein Krankenhaus gebracht“, heißt es von der Polizei weiter. Bei dem Sturz beschädigte der 20-Jährige außerdem ein geparktes Auto. Der Sachschaden werde derzeit ermittelt. Beamte beschlagnahmten vor Ort den Führerschein und das Motorrad des 20-Jährigen, gegen den die Polizei nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (jaka)

