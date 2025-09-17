Unfall am Klinkerberg: 20-Jähriger zu schnell mit Motorrad unterwegs

Ein 20-jähriger Motorradfahrer hat am Dienstag am Klinkerberg einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 21.20 Uhr mit wohl deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er in einer Kurve beim Klinkerberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei erfasste er einen 35-jährigen Radfahrer. „Der 20-Jährige und der 35-Jährige verletzten sich bei dem Unfall und wurden in ein Krankenhaus gebracht“, heißt es von der Polizei weiter. Bei dem Sturz beschädigte der 20-Jährige außerdem ein geparktes Auto. Der Sachschaden werde derzeit ermittelt. Beamte beschlagnahmten vor Ort den Führerschein und das Motorrad des 20-Jährigen, gegen den die Polizei nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (jaka)

