Unfall in der Karolinenstraße: Radlader und Auto kollidieren

Ein Unfall in der Karolinenstraße hat sich am Mittwochvormittag gegen 8.45 Uhr an der Ecke zur Karlstraße beziehungsweise zum Leonhardsberg ereignet. Offenbar kollidierte ein Radlader mit einem Auto. Nach ersten Informationen wurde bei der Karambolage mindestens eine Person verletzt, vor Ort waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zu sehen.

Unfall in der Augsburger Innenstadt führt zu Verzögerungen

Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Im Umfeld kam es zu Verzögerungen im Verkehr, ebenso bei den Linien 1 und 2 der Straßenbahn. (jaka)