Augsburg-Innenstadt

Unfall in der Karolinenstraße: Radlader und Auto kollidieren

Bei einem Unfall in der Innenstadt von Augsburg wird eine Person verletzt. Im Verkehr kommt es zu Verzögerungen, auch bei Straßenbahnen.
    An der Kreuzung Karlstraße/Karolinenstraße kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall.
    An der Kreuzung Karlstraße/Karolinenstraße kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall. Foto: Michael Hörmann

    Ein Unfall in der Karolinenstraße hat sich am Mittwochvormittag gegen 8.45 Uhr an der Ecke zur Karlstraße beziehungsweise zum Leonhardsberg ereignet. Offenbar kollidierte ein Radlader mit einem Auto. Nach ersten Informationen wurde bei der Karambolage mindestens eine Person verletzt, vor Ort waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zu sehen.

    Unfall in der Augsburger Innenstadt führt zu Verzögerungen

    Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Im Umfeld kam es zu Verzögerungen im Verkehr, ebenso bei den Linien 1 und 2 der Straßenbahn. (jaka)

