Unfallflucht in der Berliner Allee in Augsburg: Polizei sucht Zeugen

Auf der Kreuzung Berliner Allee/Amagasaki-Allee streift ein Lkw-Fahrer einen wartenden blauen Ford. Er fährt anschließend davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Berliner Allee/Amagasaki-Allee sucht die Polizeiinspektion Augsburg-Süd nach Zeugen. Wie es in einer Mitteilung vom Freitag heißt, bog ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr mit seinem Sattelzug-Gespann nach rechts ab. Dabei touchierte er einen blauen Ford, der links neben ihm an einer roten Ampel wartete.

Unfallflucht an Augsburger Kreuzung Berliner Allee/Amagasaki-Allee

Trotz der Berührung, bei der ein Sachschaden von rund 300 Euro entstand, fuhr der Lkw anschließend davon. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0821/323-2710 melden. (kmax)