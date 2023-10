Vandale schießt Metallkugeln in Fensterscheibe von Wohnung

Wohl mit einer Zwille oder einem ähnlichen Gegenstand sind zwei Fenster einer Wohnung in Augsburg beschädigt worden.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag gegen 18.50 Uhr in der Wilhelm-Hauff-Straße 39 zwei Fensterscheiben beschädigt. Nach Auskunft der Polizei hielten sich zu dem Zeitpunkt zwei Zeugen in der Wohnung auf, die ein lautes Geräusch bemerkten. Als sie nachschauten, was es damit auf sich haben könnte, sahen sie, "dass ein unbekannter Täter zwei unterschiedlich große Metallkugeln gegen zwei Fenster der Wohnung geschossen hatte". Die Kugeln beschädigten die Fensterscheiben oberflächlich, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Beamten fanden vor Ort weitere Metallkugeln. "Vermutlich wurden diese mit einer Zwille bzw. Schleuder gegen die Fensterscheiben geschossen", so die Polizei, die nun unter der 0821/323-2710 um Hinweise bittet. (jaka)