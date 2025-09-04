Icon Menü
Augsburg-Innenstadt: Verdacht auf Brand im ICE: Großeinsatz am Hauptbahnhof

Augsburg-Innenstadt

Verdacht auf Brand im ICE: Großeinsatz am Hauptbahnhof

Schmorgeruch in einem Zug sorgt am Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt.
    Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Donnerstagnachmittag zum Hauptbahnhof.
    Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Donnerstagnachmittag zum Hauptbahnhof. Foto: Christoph Bruder

    Feuerwehr, Polizei und andere Einsatzkräfte sind am Donnerstagnachmittag mit einem größeren Aufgebot zum Hauptbahnhof ausgerückt. Nach ersten Informationen war gegen 15 Uhr Schmorgeruch in einem ICE gemeldet worden, Zeugenangaben zufolge stand der Zug auf Gleis 1. Zu einem größeren Brand kam es nach ersten Informationen der Berufsfeuerwehr indes nicht, verletzt wurde offenbar auch niemand. Zur Ursache, Schadenshöhe und möglichen Verkehrsverzögerungen war zunächst nichts bekannt. (jaka)

