Verdacht auf Brand im ICE: Großeinsatz am Hauptbahnhof

Feuerwehr, Polizei und andere Einsatzkräfte sind am Donnerstagnachmittag mit einem größeren Aufgebot zum Hauptbahnhof ausgerückt. Nach ersten Informationen war gegen 15 Uhr Schmorgeruch in einem ICE gemeldet worden, Zeugenangaben zufolge stand der Zug auf Gleis 1. Zu einem größeren Brand kam es nach ersten Informationen der Berufsfeuerwehr indes nicht, verletzt wurde offenbar auch niemand. Zur Ursache, Schadenshöhe und möglichen Verkehrsverzögerungen war zunächst nichts bekannt. (jaka)
Augsburg-Innenstadt
