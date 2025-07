Verdächtiger in U-Haft: Polizei ermittelt gegen mutmaßlichen Messerstecher

Ein 61-Jähriger soll am Samstag einen 33-Jährigen in der Biermannstraße angegriffen haben. Nach Angaben der Polizei hatte sich gegen 22.15 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen und einem weiteren Mann entwickelt. „In deren Verlauf griff der 61-Jährige dann den 33-Jährigen nach aktuellen Erkenntnissen mit einem Messer an und verletzte ihn dabei leicht“, heißt es von der Polizei. Der 33-Jährige brachte sich in Sicherheit, die Polizei wurde verständigt. Der 33-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten fahndeten nach dem Täter und nahmen den 61-Jährigen vorläufig fest. „Hierbei stellten sie zwei Messer bei dem 61-Jährigen sicher“, heißt es weiter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurder am Sonntag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 61-Jähriger befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. (jaka)

Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gewalttat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis