Verkehrsschild angefahren: Unfallflucht in Augsburg

Jemand ist am Samstag am Klinkerberg mit einem Auto gegen ein Verkehrsschild und einen Mülleimer gefahren. Der Verursacher flüchtete, der Schaden am Auto ist hoch.

Zu einem Fall von Unfallflucht ist es am Samstagabend gegen 21.15 Uhr gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr zu der Zeit jemand mit einem grauen Opel Astra am Klinkerberg gegen ein Verkehrsschild und einen Mülleimer. Das Fahrzeug wurde an der Frontstoßstange stark beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, das Auto "konnte durch die Polizei geparkt im Umkreis festgestellt werden", so die Polizei. Die Beamten stellten zur weiteren Spurenauswertung das Fahrzeug sicher. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Polizei bittet unter der 0821/323-2110 um Zeugenhinweise. (jaka)

