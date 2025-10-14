Verkehrsunfall mit Verletztem: Autofahrer und Radfahrer stoßen zusammen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 48-jährigen Autofahrer und einem 27-jährigen Radfahrer ist es am Montag in der Nagahama-Allee gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer gegen 11.40 Uhr in der Schäfflerbachstraße unterwegs gewesen und hatte in die Nagahama-Allee abbiegen wollen. „Hierbei übersah er den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß“, heißt es von der Polizei. Der 28-Jährige befuhr dabei laut Polizei den linken Radweg entgegen der Fahrtrichtung. Der 28-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 48-Jährigen; außerdem laufen Ermittlungen gegen den 28-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (jaka)
Augsburg-Textilviertel
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden