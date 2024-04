Vorfall am Plärrer: Mann greift Parkeinweiser und Polizisten an

Am Rande des Augsburger Plärrers ist es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 55-Jähriger hatte zunächst zu Pöbeln begonnen.

Ein Zwischenfall hat sich am Rande des Plärrers am Samstagabend gegen 22.40 Uhr ereignet. Nach Angaben der Polizei pöbelte ein 55-Jähriger im Bereich der Schwimmschulstraße-Ecke Badstraße mehrere vorbeilaufende Menschen an. Ein Parkeinweiser wurde auf den Mann aufmerksam und bat ihn zu gehen. Der 55-Jährige schlug dem Parkplatz-Aufseher ins Gesicht. Auch gegenüber den alarmierten Einsatzkräften verhielt sich der Mann derart aggressiv, dass er gefesselt werden musste.

Dabei trat der 55-Jährige einem Polizisten in den Bauch. Er selber verletzte sich leicht im Gesicht. Wie die Polizei weiter berichtet, beleidigte er die Beamten massiv und wehrte sich gegen nahezu alle Maßnahmen. Dabei wurde ein weiterer Polizist an der Hand verletzt. Da der Mann aggressiv blieb, sollte er in den Polizeiarrest gebracht werden. Am Streifenwagen trat er dem Bericht zufolge einem weiteren Beamten in den Bauch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme zur Feststellung des Alkohol- oder Drogenwertes durchgeführt. Die Nacht verbrachte er schließlich im Polizeiarrest.

Insgesamt hatte der 55-Jährige vier Menschen verletzt, darunter drei Einsatzkräfte der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Beleidigung ermittelt. (ina)