Zwei Männer geraten in Streit, einer landet im Polizeiarrest

Nach einer verbalen Streitigkeit am Rathausplatz in Augsburg schlägt einer der beiden Kontrahenten plötzlich zu. Als die Polizei kommt, verlässt er den Ort, aber nur kurz.

In der Nacht auf Mittwoch ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 37-Jährigen und einem 22-Jährigen auf dem Augsburger Rathausplatz gekommen. Der 22-Jährige wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Den Angaben zufolge gerieten die beiden gegen 0.30 Uhr in eine zunächst verbale Streitigkeit. "Infolgedessen schlug der 39-Jährige dem 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und auf den Brustkorb", so die Polizei.

Mann kommt nach Schlägerei in Augsburg in den Polizeiarrest

Die Ermittler wurden verständigt und erteilten als sie vor Ort waren "dem offensichtlich alkoholisierten 39-Jährigen einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam". Wenig später sei der Mann jedoch zurückgekehrt und habe den 22-Jährigen erneut geschlagen. Daraufhin nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam und brachten ihn in den Polizeiarrest. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 37-Jährigen. (jaka)