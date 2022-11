Innenstadtbäume: Stadt will erst pflanzen, dann neu planen

Ein Konzept mit Standortvorschlägen für die südliche Augsburger Innenstadt gibt es vorläufig nicht. Die Stadt will erst an der Grottenau und nördlich davon vorankommen.

Eine umfassende Untersuchung und Planung für neue Baumstandorte in der Innenstadt mit Rathausplatz, Maximiliantraße und Fußgängerzone wird es bis auf Weiteres nicht geben. Die Sozialfraktion hatte bei den Haushaltsberatungen den Start einer entsprechenden Untersuchung gefordert. Allerdings setzte sich die Oppositionsgruppierung damit nicht durch. "Wir müssen haushalten mit dem Geld und dem Personal", so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Für die südliche Innenstadt müsse man zunächst einen Landschaftsplan erstellen, der grundsätzlich Aussagen dazu treffe, was man wo wolle, bevor es um die Prüfung von einzelnen Standorten geht. "Jetzt Geld einzuplanen, macht noch keinen Sinn", so Erben.

In der Stadt Augsburg sollen mehr Bäume gepflanzt werden

Ziel müsse als Erstes sein, das bestehende Konzept für den Norden der Innenstadt umzusetzen, das im Frühjahr vorgestellt wurde. Dieses Konzept umfasst unter anderem eine Bepflanzung der Karlstraße/Grottenau/Jakoberstraße, sowie der Straßen und Gassen im Dom-/Georgsviertel und der nördlichen Jakobervorstadt. Demnach wären dort 420 Bäume denkbar, wobei es noch keine genaue Einzelprüfung gab. Für die Pflanzungen gibt es einen Sonderetat von 100.000 Euro in 2022 und von 130.000 Euro in 2023. In den Finanzberatungen gab es Kritik aus der Opposition, dass die Stadt für den Innenstadtsüden dann eben Planungsleistungen vergeben müsse, wenn es eng werde. Man müsse aber vorankommen. Zudem habe das Grünamt doch deutlich mehr Personal bekommen. Allerdings handelte es sich dabei vor allem um Baumpfleger- und pflegerinnen, die vor Ort am Stadtgrün arbeiten. (skro)