Augsburg

vor 17 Min.

Gegen den Lärm: Stadt Augsburg prüft Tempo 30 am Klinkerberg

Plus In der Augsburger Stadtpolitik wird über Tempo 30 an der Innenstadt-Achse diskutiert. Bei dem Vorstoß geht es um Lärmschutz für Anwohner – er ist aber umstritten.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg wird für den Klinkerberg und den Gesundbrunnen eine Tempo-30-Regelung prüfen. Bis zum Juli soll klar sein, ob in den beiden Hauptverkehrsstraßen, die zwischen Curt-Frenzel-Stadion und Blauer Kappe liegen, ein versuchsweises Tempolimit im Hinblick auf die Lärmsituation rechtlich möglich wäre. Anwohner fordern seit Längerem eine Verkehrsberuhigung, auch vor dem Hintergrund von illegalen Autorennen, und haben Unterschriften gesammelt (wir berichteten). Das Thema ist aber nicht unumstritten - auch im Stadtrat.

"Die Menschen dort wünschen sich eine Verbesserung. Die beiden Straßen sind zur Raserhochburg in Augsburg geworden", so Generation-Aux-Stadtrat Raphael Brandmiller. In der Bauausschusssitzung des Stadtrats am Mittwoch gab es deswegen Diskussionen zwischen schwarz-grüner Koalition, der Brandmiller bis Dezember selbst angehörte, und Opposition. Allerdings gingen auch die Koalitionäre CSU und Grüne zwischenzeitlich inhaltlich auf Distanz zueinander.

