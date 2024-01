Polizei fasst mutmaßlichen Ladendieb - und sucht Eigentümer von Figuren

Eine 47-Jährige wird beim Diebstahl beobachtet. Als die Polizei ihr Wohnung durchsucht, stoßen die Ermittler auf verdächtige Gegenstände.

Eine 47-jährige Frau soll am Mittwoch mehrere Kosmetikartikel in einem Geschäft in der Maximilianstraße gestohlen haben. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Mitarbeiter des Landes die Frau dabei beobachtet, wie sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen hatte Als die Beamten die Frau und ihre Wohnung durchsuchten, stießen sie auf Figuren, die nach Erkenntnissen der Ermittler Diebesgut sind, aber bisher von der Polizei noch keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in mehreren Fällen gegen die 47-Jährige und sucht nach dem Eigentümer der Figuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (AZ)