Brand einer Lagerhalle: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Im Augsburger Stadtteil Inningen fängt das Dach einer Lagerhalle Feuer. Am selben Ort hatte es erst vor einem Jahr massiv gebrannt.

Zu einem Großbrand ist es am Montagnachmittag in der Hohenstaufenstraße in Inningen gekommen. Den Angaben der Feuerwehr zufolge wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Freiwilligen Feuerwehren aus Bergheim, Göggingen, Haunstetten und Inningen gegen 14 Uhr wegen einer starken Rauchentwicklung in die Straße gerufen. Laut mehrerer Notrufe sei eine massive Rauchentwicklung aus einer Industriehalle sichtbar gewesen, so die Feuerwehr. "Bereits auf der Anfahrt der Feuerwehren konnte diese Meldung bestätigt werden", teilt ein Sprecher der Berufsfeuerwehr mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort seien offene Flammen im Bereich des Daches sichtbar gewesen.

Das Feuer richtete erkennbar Schaden an der Halle an. Foto: Silvio Wyszengrad

Die Einsatzkräfte löschten den Brand schnell, unter anderem mithilfe des Drehleiterfahrzeuges. Um einen weiteren Überblick über die Schadenslage und das Ausmaß erhalten zu können, sei von der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen auch eine Drohne angefordert worden. Zur Schadenshöhe und Brandursache könne man keine Angaben machen, so die Feuerwehr, dies sei Ermittlungssache der Polizei. Die konnte zunächst noch keine Angaben dazu machen.

Erst vergangenes Jahr hatte es an der Stelle einen Großbrand gegeben. Damals hatte ein Defekt an einer Photovoltaik-Anlage dafür gesorgt, dass eine Gewerbehalle Feuer fing, die Löscharbeiten zogen sich über Stunden hin. Den Schaden bezifferten die Ermittler später auf mindestens zwei Millionen Euro. Die Dimensionen des jetzigen Brandes am Montag dürften erheblich geringer gewesen sein, auch wenn noch keine offiziellen Angaben dazu vorliegen. Verletzt wurde offenbar niemand. (jaka)