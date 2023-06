Einbrecher dringen in Gärtnerei ein

Nach einem Einbruch in Augsburg-Inningen ermittelt die Kriminalpolizei. Unbekannte Täter waren in eine Gärtnerei eingedrungen.

In der Nacht von Donnerstag, 20.30 Uhr, auf Freitag, 5 Uhr, sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gärtnerei am Forellenbach eingedrungen. "Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich", berichtet die Polizei, die unter der 0821/323-3810 Hinweise entgegennimmt. (jaka)