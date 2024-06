Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad erleidet ein 60-Jähriger Verletzungen und muss ins Krankenhaus.

Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer hat am Dienstagabend bei einem Unfall in der Hohenstaufenstraße schwere Verletzungen erlitten. Der Polizei zufolge war ein 30-jähriger Autofahrer gegen 18.30 Uhr aus Richtung Haunstetten gekommen und hatte sich links eingeordnet, um auf die B17 zu fahren. „Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Motorradfahrer“, heißt es weiter. Der 60-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich, teilt die Polizei mit, die nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 30-jährigen Autofahrer ermittelt. (jaka)