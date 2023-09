Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr, der unter Drogeneinfluss steht

Die Polizei will in Augsburg einen Autofahrer kontrollieren, doch der steigt zunächst einfach nicht aus. Letztlich holen ihn die Beamten aus dem Fahrzeug.

Ein 42 Jahre alter Mann ist am Mittwoch offenbar unter Drogeneinfluss noch Auto gefahren. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamte einer Streife den Mann gegen 20.15 Uhr zwischen Inningen und Bobingen. Nachdem der Mann zunächst nicht angehalten hatte, sperrte er sich nach Darstellung der Polizei anschließend in seinem Fahrzeug ein und wollte nicht aussteigen. "Erst nach mehrfacher Aufforderung öffnete er sein Fahrzeug und wurde von den Einsatzkräften aus seinem Fahrzeug geholt." Ersten Erkenntnissen der Ermittler stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel. Er kam aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. (jaka)