Augsburg: Innungsbester Maurer kommt bei der Meisterschaft auf den 3. Platz

Augsburg

Innungsbester Maurer kommt bei der Meisterschaft auf den 3. Platz

Jonas Niessner legte nicht nur die beste Prüfung als Maurer ab, sondern baut während der Prüfung zur Deutschen Meisterschaft auch noch eine besonders gute Mauer .
Von Christian Wohlrab
    Innungsbester Maurer Jonas Niessner (links) und Geschäftsführer HBW Christian Wohlrab.
    Innungsbester Maurer Jonas Niessner (links) und Geschäftsführer HBW Christian Wohlrab. Foto: Lück Consulting

    Jonas Niessner vom Ausbildungsbetrieb HBW Höfle & Wohlrab Bau GmbH in Thannhausen, hat bei den diesjährigen Gesellenprüfungen im Maurerhandwerk nicht nur die beste Prüfung aller Maurer abgelegt, sondern war Innungsbester über sämtliche Innungen hinweg. Aufgrund der Spitzenleistung wurde Jonas zu den deutschen Meisterschaften eingeladen, bei welchen er am vergangenen Donnerstag in Augsburg einen sensationellen 3. Platz erreichte.

    Das Mauerwerk bei der deutschen Meisterschaft.
    Das Mauerwerk bei der deutschen Meisterschaft. Foto: Lück Consulting

    Alle Teilnehmer hatten 5 Stunden Zeit, um ein komplexes Mauerwerk herzustellen. Als Prämie erhielten die ersten 3 Gewinner von der Handwerkskammer für Schwaben in Augsburg je 10.000 Euro für Bildungszwecke aller Art. Geschäftsführer Christian Wohlrab gratulierte voller Stolz zu den Leistungen und begrüßte Jonas ab sofort als Maurergeselle bei der Firma HBW.

