Innungsbester Maurer kommt bei der Meisterschaft auf den 3. Platz

Jonas Niessner vom Ausbildungsbetrieb HBW Höfle & Wohlrab Bau GmbH in Thannhausen, hat bei den diesjährigen Gesellenprüfungen im Maurerhandwerk nicht nur die beste Prüfung aller Maurer abgelegt, sondern war Innungsbester über sämtliche Innungen hinweg. Aufgrund der Spitzenleistung wurde Jonas zu den deutschen Meisterschaften eingeladen, bei welchen er am vergangenen Donnerstag in Augsburg einen sensationellen 3. Platz erreichte.

Icon vergrößern Das Mauerwerk bei der deutschen Meisterschaft. Foto: Lück Consulting Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Mauerwerk bei der deutschen Meisterschaft. Foto: Lück Consulting

Alle Teilnehmer hatten 5 Stunden Zeit, um ein komplexes Mauerwerk herzustellen. Als Prämie erhielten die ersten 3 Gewinner von der Handwerkskammer für Schwaben in Augsburg je 10.000 Euro für Bildungszwecke aller Art. Geschäftsführer Christian Wohlrab gratulierte voller Stolz zu den Leistungen und begrüßte Jonas ab sofort als Maurergeselle bei der Firma HBW.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!