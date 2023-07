Augsburg

18:30 Uhr

Integrations-Check: Wie gut finden Geflüchtete in Augsburg Arbeit?

Abdul Bah (links) kam im Jahr 2017 aus dem Senegal nach Deutschland. Heute macht er eine Ausbildung zum Verkäufer in der Augsburger Bäckerei von Frank Schubert.

Plus Viele außereuropäische Geflüchtete landen jährlich in Augsburg. Wie sie sich integrieren, hängt auch vom Sprung in den Arbeitsmarkt ab. Wie gelingt er? Eine Spurensuche.

Offenes Lächeln, freundlicher Blick, ein Hauch Unsicherheit. Abdul Bah räumt eine Serviette zur Seite und wischt sich die Hände an der Schürze ab. Brezen backen, Kuchen schneiden, Rosinensemmeln einpacken: Seit rund einem Jahr macht der Senegalese eine Ausbildung zum Verkäufer im Café Himmelgrün der Bäckerei Schubert. Es läuft gut, doch der Weg dahin war lang. Und kompliziert.

Abdul Bah gehört zu den Geflüchteten, die Mitte der 2010er-Jahre nach Augsburg kamen. Heute geraten die Unterkünfte in Augsburg und Deutschland vor allem wegen der Menschen aus der Ukraine an ihre Belastungsgrenzen. Doch auch aus Ländern wie Afghanistan kommen wieder mehr Menschen an. Während für ukrainische Geflüchtete viele bürokratische Hürden gesenkt wurden, tun sich Menschen aus nicht europäischen Ländern häufig schwer. Das zeigt sich gerade beim Sprung in den Arbeitsmarkt, der ein entscheidender Faktor für gelungene Integration ist, wie Studien belegen.

