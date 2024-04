Interaktive Grafiken zeigen: So nutzt Augsburg die Fläche, die es hat

Plus Augsburg ist Tausende Hektar groß. Diese Fläche ist grüner als in vielen anderen bayerischen Städten. Doch die Konkurrenz um Raum verschärft sich zunehmend.

90 Kilometer ist die Grenze rund um Augsburg lang, sie umfasst eine Fläche von knapp 14.700 Hektar. Viel Raum, auf dem sich viel tut: Es wird gewohnt, gefahren, gewirtschaftet und noch viel mehr. All das zeigt sich auch in der Art, wie die Fläche der Stadt verbraucht und genutzt wird.

Nach Daten von Geodaten- und Statistikamt gelten mehr als die Hälfte der Fläche als "Vegetation". Der Großteil entfällt dabei auf Waldgebiete. Wie "zugebaut" eine Stadt ist, zeigen dagegen die Kategorien "Siedlung" und "Verkehr". Unter Bayerns größeren Städten hat – gemessen an der Gesamtfläche – nur Ingolstadt weniger Siedlungs- und Verkehrsflächen als Augsburg (zusammen knapp 44 Prozent). Zum Vergleich: München liegt bei 75,4 Prozent, Nürnberg bei 61,7, Regensburg bei 57.