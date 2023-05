Augsburg

Interaktive Karte: In welchen Augsburger Gewässern Baden verboten ist

Mehrere Seen in und um Augsburg - hier der Autobahnsee - bieten im Sommer die Gelegenheit sich abzukühlen. Doch an einigen natürlichen Gewässern gilt ein Badeverbot.

Plus Wasser fließt überall in Augsburg. Doch an einigen Kanälen, Seen und Flüssen ist Baden verboten. Wir zeigen Ihnen, wo Sie eintauchen dürfen – und wo nicht.

Von Max Kramer

Augsburg steuert auf die wärmsten Tage des Jahres zu. Der Sommer naht, die Temperaturen steigen – klar, dass sich die Augsburgerinnen und Augsburger abkühlen wollen. Gelegenheit dazu gibt es reichlich, Wasser fließt praktisch durch die komplette Stadt. Doch nicht überall ist Baden erlaubt. Die Liste der Gewässer der verbotenen Stellen ist lang. Wir zeigen Ihnen, an welchen natürlichen Gewässern Sie in Augsburg eintauchen dürfen und welche Kanäle, Seen und Flüsse tabu sind.

An diesen Kanälen, Flüssen und Bächen in Augsburg gilt ein Badeverbot

