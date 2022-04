Augsburg

18:30 Uhr

Keine Corona-Einschränkungen mehr: Wie die Messe Interlift ablaufen soll

Plus Das Messegelände Augsburg macht einen Schritt zurück in die Normalität. Was das für Aussteller und Gäste der bevorstehenden Messe Interlift bedeutet.

Von Michael Hörmann

Die Corona-Pandemie hatte die Messebranche auch in Augsburg besonders hart getroffen. Viele Veranstaltungen mussten in den zurückliegenden zwei Jahren komplett abgesagt werden. Fanden Messen und Ausstellungen statt, gab es teils strenge Auflagen. Aussteller und Gäste mussten unter anderem Masken tragen. Ein Verkauf von Tickets ging nur online. Jetzt kehrt die Augsburger Messe zur Normalität zurück: Die Aufzugmesse Interlift ist die erste Großveranstaltung, die ohne Einschränkungen abläuft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

