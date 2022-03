Augsburg

Internationale Hochschule eröffnet neuen Campus in Augsburg

Die "IU internationale Hochschule" hat in der Zugspitzstraße ihren neuen Campus in einem Bürokomplex bezogen.

Plus Die "IU Internationale Hochschule" mit 300 Studierenden zieht in die Augsburger Zugspitzstraße. Dort sind weitere ausbildungsbegleitende Studiengänge geplant.

Von Eva Maria Knab

Nicht nur an der Uni und der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Augsburg starten rund 27.000 Studierende ins Sommersemester. Die private "IU Internationale Hochschule" eröffnet jetzt einen neuen Campus in der Stadt, wenn auch in wesentlich kleineren Dimensionen. An der Zugspitzstraße in Hochzoll sind moderne Räume für den Lehrbetrieb entstanden. Rund 300 junge Leute werden dort ab April studieren und parallel bei Unternehmen eine Berufsausbildung machen, etwa in den Bereichen Soziales, Wirtschaft, Gesundheit und Tourismus. Die Suche nach einem geeigneten Gebäude sei nicht einfach gewesen, sagt IU-Standortleiterin Adelina Linker. "Jetzt ist die Freude umso größer."

