Hundewelpen stehen im Internet zum Verkauf: Augsburger Polizei schreitet ein

Bei dem Angebot zweier Malteserwelpen im Internet wurde eine Frau stutzig. Sie informierte die Polizei.

Einer Frau, die mit Hundewelpen handelte, ist eine Kleinanzeige in einem Internet-Portal nun zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, bot die 27-jährige Rumänin dort zwei Malteserwelpen für je 550 Euro zum Kauf an. Eine Frau aus Nordrhein-Westfalen wurde darauf aufmerksam und informierte die Polizei.

Augsburger Polizei stattete Hundeanbieterin Besuch ab

Die Augsburger Polizei stattete daraufhin am Dienstag der Verkäuferin, die sich nur zeitweise in Augsburg aufhielt und dort keinen Wohnsitz hat, zusammen mit einer Amtstierärztin einen Besuch ab. Entsprechende Impfbücher waren demnach zwar vorhanden, allerdings fehlte die zur Einfuhr verpflichtende Impfung gegen Tollwut. Entsprechende Einfuhrunterlagen konnte die Verkäuferin somit nicht nachweisen, so die Polizei.

Die rund acht Wochen alten Hundewelpen, die sich augenscheinlich in keinem schlechten Zustand befanden, wurden sichergestellt und in die Obhut der Tierärztin übergeben. Sie kümmerte sich um den weiteren Verbleib der Tiere. Die 27-jährige Hundeanbieterin wird laut Polizei wegen aller in Frage kommender Verstöße, insbesondere nach dem Tierschutzgesetz, angezeigt - auch wenn sie gegenüber den Beamten angab, die Hunde nur deshalb aus Rumänien geholt zu haben, da sie dort ein schlechteres Leben haben. (ina)