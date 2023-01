Augsburg

vor 17 Min.

Interview mit künstlicher Intelligenz: "Eva Weber ist nicht mehr im Amt"

Plus ChatGPT ist ein Chatbot, der mit KI Fragen beantwortet. Ein "Gespräch" über Bürgermeister, Stadtteile und Klimacamp deckt aber auch seine Schwächen auf.

Von Max Kramer

Guten Tag, ich würde mit Dir gerne über Augsburg sprechen.



ChatGPT: Gerne! Augsburg ist eine Stadt in Bayern, Deutschland. Sie ist die drittgrößte Stadt in Bayern und liegt im südwestlichen Teil des Bundeslandes. Augsburg ist bekannt für seine reiche Geschichte und Kultur, die sich in vielen historischen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten widerspiegelt. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt zählen der Dom, das Rathaus und das Puppenkabinett. Die Stadt ist auch für ihre Industrie und Wirtschaft bekannt, insbesondere für ihre Textilindustrie. Augsburg ist auch eine Hochschulstadt mit zahlreichen Bildungseinrichtungen, darunter die Universität und die Hochschule.

