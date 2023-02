Investoren bemängeln Attraktivität im Augsburger Innovationspark

Plus Der Innovationspark muss Kritik einstecken – etwa zum Nahverkehr und zu den Freiflächen. Wann kommt der versprochene Park? Baureferent Merkle bestätigt Verzögerungen.

Der Innovationspark nahe der Universität Augsburg wird als Vorzeigeprojekt der Wirtschaftsförderung beworben. Mehrere Institutsgebäude haben sich in den zurückliegenden zehn Jahren auf dem Areal angesiedelt. Es entstanden und entstehen zudem Bürokomplexe, die architektonisch von der Norm abweichen. Dennoch läuft nicht alles rund. Zwei Unternehmen, die im Innovationspark gemeinsam mehr als 100 Millionen Euro investiert haben, bemängeln das Erscheinungsbild. Das Gelände wirke an manchen Stellen wenig einladend. Vermisst wird unter anderem ein von der Politik versprochener Park, der die Aufenthaltsqualität erhöhen soll. Die Stadt Augsburg bestätigt, dass es Verzögerungen gegeben hat, setzt aber weiter auf einen großen Wurf.